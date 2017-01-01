В Киеве появилась новая достопримечательность. Никто не может пройти мимо

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Фото: Главком, Станислав Груздев

Возле киевской консерватории высадили цветочную клумбу и установили огромные буквы

На Майдане независимости в Киеве установили большие буквы – надпись-логотип международного песенного конкурса «Евровидение», который совсем скоро состоится в Киеве.

Большие буквы и цветочная клумба возле них привлекают внимание горожан и гостей столицы – многие не могут пройти мимо и начинают фотографироваться на фоне логотипа.

Напомним, киевская власть направила 34,4 млн грн на подготовку и проведение «Евровидения-2017».

Кроме того, как уже сообщалось, летнюю эстраду в Мариинском парке, которую киевляне называют «ракушка», будет капитально реконструировано к началу песенного конкурса «Евровидение-2017». В этом году было выделено 2 миллиона гривен на ее восстановление, которое, в частности, предусматривает и техническое оснащение сцены светом и звуковой аппаратурой.

Напомним, что 62-й международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году весной принимать столица Украины. В конкурсе будет участвовать 43 страны. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Украину на «Евровидении» представит группа O.Torvald.