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    В Киеве появилась новая достопримечательность. Никто не может пройти мимо

    • Сьогодні, 18:13
    • Розсилка
    Фото: Главком, Станислав Груздев
    Фото: Главком, Станислав Груздев

    Возле киевской консерватории высадили цветочную клумбу и установили огромные буквы

    На Майдане независимости в Киеве установили большие буквы – надпись-логотип международного песенного конкурса «Евровидение», который совсем скоро состоится в Киеве.

    Большие буквы и цветочная клумба возле них привлекают внимание горожан и гостей столицы – многие не могут пройти мимо и начинают фотографироваться на фоне логотипа.

    Напомним, киевская власть направила 34,4 млн грн на подготовку и проведение «Евровидения-2017».

    Кроме того, как уже сообщалось, летнюю эстраду в Мариинском парке, которую киевляне называют «ракушка», будет капитально реконструировано к началу песенного конкурса «Евровидение-2017». В этом году было выделено 2 миллиона гривен на ее восстановление, которое, в частности, предусматривает и техническое оснащение сцены светом и звуковой аппаратурой.

    Напомним, что 62-й международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году весной принимать столица Украины. В конкурсе будет участвовать 43 страны. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

    Украину на «Евровидении» представит группа O.Torvald.

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    В Киеве появилась новая достопримечательность. Никто не может пройти мимо
    В Киеве появилась новая достопримечательность. Никто не может пройти мимо
    В Киеве появилась новая достопримечательность. Никто не может пройти мимо
    В Киеве появилась новая достопримечательность. Никто не может пройти мимо
    В Киеве появилась новая достопримечательность. Никто не может пройти мимо
    В Киеве появилась новая достопримечательность. Никто не может пройти мимо
    В Киеве появилась новая достопримечательность. Никто не может пройти мимо
    В Киеве появилась новая достопримечательность. Никто не может пройти мимо
    В Киеве появилась новая достопримечательность. Никто не может пройти мимо
    В Киеве появилась новая достопримечательность. Никто не может пройти мимо
    В Киеве появилась новая достопримечательность. Никто не может пройти мимо
    В Киеве появилась новая достопримечательность. Никто не может пройти мимо
    Фото: Главком, Станислав Груздев

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