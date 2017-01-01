В коллекции Chanel Resort 2018 ожили мифы Древней Греции

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Дубай, Сеул или Куба – поклонники Chanel привыкли, что круизные коллекции бренда Карл Лагерфельд показывает в новых городах и странах

Однако в этом сезоне он изменил себе и остался в Париже, превратив Гран Пале в Древнюю Грецию.

«Платье происходит из скульптуры, а не из рисунка», - утверждала Коко Шанель и эта фраза стала лейтмотивом всей коллекции. Практически каждый ее образ имел форму. Например, череда светлых твидовых костюмов своей фактурой и оттенками напоминала о мраморе, а текстуры светло-серых туник вызывали ассоциации со скульптурами древнегреческих богов.

Не забыл Лагерфельд и о летящих шифоновых платьях с завышенной линией талии, в которых принято изображать древнегреческих богинь. Для них он выбрал яркие оттенки земли - от охрового до темно-коричневого, а также оттенки моря - его фаворитом стал насыщенный темно-синий.

Лагерфельд рассказывает, что в центре квартиры Коко Шанель стояла статуя Венеры без головы и именно она во многом предопределила судьбу Габриэль, как дизайнера. «Она любила работы Праксителя и часто обращалась к ним, чтобы объяснить свое видение формы и тканей, которые естественным образом должны были струиться по телу», - рассказывает Карл Лагерфельд.

Свое увлечение Древней Грецией дизайнер также объясняет на конкретных примерах: «У них было абсолютно правильное представление о женской красоте, которое актуально и сегодня. Посмотрите на эпоху Ренессанса - практически весь он построен на древнегреческой эстетике. Их взгляд современен до сих пор и об этом нельзя молчать».

Наглядным подтверждением слов Лагерфельда стал финальный, вечерний, блок коллекции, который в очередной раз доказал, что Древняя Греция намного ближе, чем кажется на первый взгляд.

Джерело: vogue.ua