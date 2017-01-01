В Лондоне появился экскурсионный тур специально для… собак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Незыблемая аксиома, что собака – друг человека, давно требует тщательного пересмотра.

Ведь для многих людей сегодня пёс – не просто компаньон, а настоящий член семьи и объект обожания.

За доказательствами далеко ходить не нужно: четвероногих включают в завещания, страхуют их жизнь, делают им маникюр (или педикюр?) у специалистов и покупают дорогущую одежду. А теперь питомца можно даже отправить в экскурсионный тур. И не куда-нибудь, а по достопримечательностям Лондона. Ведь именно здесь стартовала уникальная экскурсионная программа исключительно для собак. Ну и их хозяев за компанию.

В Лондоне любому туристу есть, где разгуляться. А теперь возможность познакомиться поближе с достопримечательностями туманной столицы есть даже у четвероногих. И для этого вовсе не обязательно тащить хозяина на длительную прогулку по дождливым улицам. Всё будет сухо и комфортно, ведь тут организовали специальный автобусный тур К9.

В январе на улицах Лондона появился двухэтажный автобус ярко-зелёного цвета, украшенный забавными изображениями собак. «На борт» приглашены исключительно хозяева четвероногих и их питомцы. Экскурсионный тур знакомит не только с основными достояниями столицы, но также с достопримечательностями, напрямую связанными с собаками. А заодно подскажет хозяевам идеальные площадки и дорожки для выгула.

Необычный экскурсионный тур организован компанией More Than, которая предоставляет услуги по страхованию жизни и здоровья собак. Автобус К9 должен знакомить их владельцев с новым сервисом Doggyssentials – ежемесячной доставкой индивидуально подобранных зоотоваров. Всё, ради счастья любимцев!







Джерело: novate.ru