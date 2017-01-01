В Поднебесье: тайная жизнь закулисья китайских ночных клубов в объективе украинского фотографа

Сергей Мельниченко родился и вырос в Николаеве, где и начал фотографировать. Вот уже два года он живет в китайском городе Чэнду — административном центре провинции Сычуань в Юго-Западном Китае. Работая в ночном клубе танцором, он не смог погасить свой пыл фотографа-документалиста и начал фиксировать происходящее вокруг на камеру.
«Трансвеститы, девушки, купающиеся в корытах с пивом, пьяные артисты, еще более пьяные посетители — всё это клуб. Клуб, в котором я работаю.
В 2015-м я приехал работать в Китай танцором. Несколько последних месяцев мы с коллективом танцуем в китайском клубе, который больше походит на огромный бар со сценой, так как из посетителей здесь никто не танцует.
Однажды я осознал, как много всего крутого тут происходит, и начал каждый день носить в клуб камеру. Так и появилась эта серия. Behind the Scenes — это обратная, невидимая сторона таких клубов, атмосфера, частью которой я стал. В этом закулисье бурлеска больше, чем на сцене, тут концентрация сексуальных флюидов плотнее кислорода. Здесь нет никакой фальши — это ведь не сцена, это их повседневная жизнь, наша жизнь, точнее, моя».
«Девочки на съемку реагируют по-разному. Иногда они любят сами попозировать, потрогать друг друга на камеру, покривляться, а иногда на ломаном английском посылают. Говорят, что за съемку им нужно платить. Сначала я думал, что это шутки такие, но потом, когда мне начал говорить об этом и охранник, я понял, что они не шутят. Но, разумеется, я ничего им не плачу — я такой же артист, как и они. Правда, они не только артисты, но и девочки, которые пьют с клиентами за деньги».
«В клубе была ситуация, когда одна китаянка занесла другую на спине, потому что та была в отключке. Видимо, клиент очень хорошо ее напоил. Я тут же начал фотографировать, но в какой-то момент мне стало стыдно: человеку плохо, а я тут со своей камерой. Вокруг собралась толпа, ее начали откачивать. Я уже даже подумал, что девушка откинулась, но она очнулась, поблевала и уснула. На следующий день пришла с пластырем на руке — ставила капельницу».