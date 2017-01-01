В Поднебесье: тайная жизнь закулисья китайских ночных клубов в объективе украинского фотографа

Однажды я осознал, как много всего крутого тут происходит, и начал каждый день носить в клуб камеру. Так и появилась эта серия. Behind the Scenes — это обратная, невидимая сторона таких клубов, атмосфера, частью которой я стал. В этом закулисье бурлеска больше, чем на сцене, тут концентрация сексуальных флюидов плотнее кислорода. Здесь нет никакой фальши — это ведь не сцена, это их повседневная жизнь, наша жизнь, точнее, моя».