В последний раз: как Мишель Обама украсила Белый дом к Рождеству



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В прошлые выходные Мишель Обама встречала последнюю рождественскую ель для Белого дома в качестве первой леди США.

Скоро здесь поселится Дональд Трамп с Меланией, а пока Рождество в Белом доме отмечает чета Обама.

Как и раньше, Мишель Обама заручилась поддержкой дизайнера Брайана Рафанелли, чтобы украсить Белый дом и привнести в праздничное убранство элементы своих кампаний и инициатив в области здравоохранения и образования.

Джерело: BigPicture