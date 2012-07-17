В последний раз: как Мишель Обама украсила Белый дом к Рождеству

Как и раньше, Мишель Обама заручилась поддержкой дизайнера Брайана Рафанелли, чтобы украсить Белый дом и привнести в праздничное убранство элементы своих кампаний и инициатив в области здравоохранения и образования.
То, что рождественские украшения в Белом доме в этом году оказались очень личными для Мишель Обамы, — это мягко сказано. В Красной и Зеленой комнатах в декоре присутствуют фрукты и овощи, которые олицетворяют дар крепкого здоровья. Здесь также есть пчелиные орнаменты, которые указывают на улей, который она построила на территории Белого дома. В библиотеке Рафанелли и Мишель Обама добавили в декор такие образовательные инструменты, как линейки, цветные мелки и карандаши. Кроме того, в орнаментах было вписано слово «девочки» на 12 разных языках в честь образовательной инициативы Let Girls Learn.
В прошлом году рождественский декор Белого дома был посвящен увлечению Мишель Обамы модой, и к нему приложили руку Каролина Эррера и Дуро Олову. В этом году Рафанелли постарался уловить дух того, что Мишель Обама любит больше всего. Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года в Вашингтоне. От администрации Обамы в Белом доме останутся невероятно красивые и яркие рождественские украшения.