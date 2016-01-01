В преддверии «Оскара» Колин Фаррелл, Райан Рейнольдс, Мэттью Макконахи и другие звезды снялись для Variety



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посвященное киноиндустрии издание Variety в преддверии «оскаровской» гонки уже в пятый раз подряд выпускает спецпроект Actors on Actors, в рамках которого знаменитости позируют для совместных портретов.

В новом фотосете снялись актеры, о которых в преддверии «Оскара»-2017 мы будем слышать чаще других – в том числе Колин Фаррелл, Мэттью Макконахи, Адам Драйвер, Кейси Аффлек.

Для совместных портретов, украсивших обложки и страницы специального номера Variety Actors on Actors, снялись Эндрю Гарфилд и Эми Адамс, Колин Фаррелл и Хью Грант, Виола Дэвис и Том Хэнкс, Дев Патель и Октавия Спенсер, Мэттью Макконахи и Джефф Бриджес, Тараджи П. Хенсон и Райан Рейнольдс, Адам Драйвер и Майкл Шэннон, Кейси Аффлек и Николь Кидман, Махершала Али и Грета Гервиг.

Джерело: popcornnews