В предвкушении тепла: изумительные «цветочные» торты, которые подарят вам весеннее настроение



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Время стремительно летит вперёд, оставляя далеко позади день весеннего равноденствия.

С каждым днём погода становится всё тепле. Вот уже совсем скоро природа окончательно пробудится от зимнего сна, и леса, парки, сады и улицы запестрят весенними цветами и зелеными листьями.

Вот и кондитеры дарят нам весеннее настроение в любое время года. Их умелые руки создают сладкие кулинарные шедевры, которыми можно наслаждаться за чашечкой чая или кофе в ожидании тепла и цветов. Такие «цветочные» торты даже жалко портить десертной ложечкой. Ими хочется любоваться, рассматривая каждый лепесток

Джерело: ФотоТелеграф