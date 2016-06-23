В предвкушении тепла: изумительные «цветочные» торты, которые подарят вам весеннее настроение
- Сьогодні, 08:04
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Розсилка
Время стремительно летит вперёд, оставляя далеко позади день весеннего равноденствия.
С каждым днём погода становится всё тепле. Вот уже совсем скоро природа окончательно пробудится от зимнего сна, и леса, парки, сады и улицы запестрят весенними цветами и зелеными листьями.
Вот и кондитеры дарят нам весеннее настроение в любое время года. Их умелые руки создают сладкие кулинарные шедевры, которыми можно наслаждаться за чашечкой чая или кофе в ожидании тепла и цветов. Такие «цветочные» торты даже жалко портить десертной ложечкой. Ими хочется любоваться, рассматривая каждый лепесток
Джерело: ФотоТелеграф