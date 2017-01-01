В резиденции Межигорье поселились гномы (фото)

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Фото: Владимир Драгомирецкий, Facebook Гномы в Межигорье

С того времени, как бывший президент Украины Виктор Янукович покинул свою резиденцию в Межигорье прошло более трех лет. Сейчас там другие обитатели, которым удалось значительно поменять ауру Межигорья и разбавить это место новыми красками. Гномы, пришельцы и даже популярный ждун – Янукович бы оценил

Национальный парк Межигорье вот уже три года является одним из основных туристических мест Киевской области, а то и всей Украины. Озера, поля для гольфа, зоопарк, огромный автопарк, эксклюзивные породы собак, набережная для велосипедов и электрокаров, особняки, в которых жил и встречал гостей бывший президент Виктор Янукович – чтобы обойти все это понадобится полноценный выходной день. Территория открыта для всех желающих и находится под контролем общины Межигорья. Охрану имущества президента-беглеца обеспечивают также бывшие представители самообороны и нацгвардии. В самом Межигорье работает более 200 человек, часть сотрудников осталась еще со времен Януковича. Главной особенностью этого парка является то, что община Межигорья полностью взяла под свою опеку и обеспечение беженцев из оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Больше сотни людей и детей нашли свое пристанище там. Все это делается за деньги, вырученные с продажи билетов.

С 16 апреля стоимость входного билета на территорию парка в выходные дни для взрослых - 120 гривен, для детей до 14 лет - 50 гривен. При этом по детским билетам будут пускать только тех, кому не больше 14-ти лет. Ежедневно, включая выходные и праздники, с 8:00 до 9:00 и после 19.00 достаточно будет оплатить 50 гривен для взрослых и 20 гривен для детей. Для пенсионеров вход 40 гривен. Детям до семи лет и участникам боевых действий вход бесплатный.

В парке можно найти и забавных персонажей, которых изображает местный художник Владимир Драгомирецкий. Этих чудаковатых гномов и мультипликационных героев особенно полюбили самые маленькие туристы. Теперь Межигорье, скорее, ассоциируется с бесконечным праздником, а не с местом, где когда-то собирались все украинские коррупционеры.

Напомним, что Янукович со своими сообщниками за 2,5 года украли госбюджет Украины.