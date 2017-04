В сети опубликовали 30 видов причесок, которые разрешены в КНДР

Финский журналист Мика Макелайнен опубликовал в соцсети два снимка из местной парикмахерской КНДР.

На табличках, опубликованных Микой Маклайнен в социальной сети Twitter, показаны 30 видов причесок – 15 для женщин и 15 для мужчин.

По словам Макелайнена, только эти прически официально разрешены жителям Северной Кореи.

При этом, как пишет журналист, «о покраске волос здесь можно забыть».

Такие прически разрешены женщинам:

Equality in North Korea: Both sexes have 15 approved haircut models. You can forget about dyeing your hair though. #ylemaailmalla #pyongyang pic.twitter.com/U9CoYwLgt0

А эти для мужчин:

North Korean men can choose between 15 approved haircut styles. I had the most popular one - and it's not like Kim Jong Un. #ylemaailmalla pic.twitter.com/BvDCrgqg7R