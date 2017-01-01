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    В сети опубликовали 30 видов причесок, которые разрешены в КНДР

    • Сьогодні, 18:27
    • Розсилка

    Финский журналист Мика Макелайнен опубликовал в соцсети два снимка из местной парикмахерской КНДР.

    На табличках, опубликованных Микой Маклайнен в социальной сети Twitter, показаны 30 видов причесок – 15 для женщин и 15 для мужчин.

    По словам Макелайнена, только эти прически официально разрешены жителям Северной Кореи.

    При этом, как пишет журналист, «о покраске волос здесь можно забыть».

    Такие прически разрешены женщинам:

    А эти для мужчин:

    Джерело: 24 канал

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