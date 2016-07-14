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    В сети показали, как выглядели бы украинские политики после смены пола

    • Сьогодні, 02:08
    • Розсилка

    Благодаря популярному приложению для смартфонов, пользователи могут представить, как выглядели бы украинские политики в старости, с улыбкой или после смены пола.

    Последний модный тренд в соцсетях - приложение Face app, с помощью которого из обычной фотографии можно сделать не просто забавный колаж, но и заглянуть в прошлое или будущее.

    Буквально за пару секунд, с помощью специальных фильтров вы сможете представить, как выглядели бы Петр Порошенко и Олег Ляшко, если бы решились на операцию по смене пола.

    Забавные фотоколажи c лицами украинских политиков выложил на своей странице один из пользователей Facebook

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    Арсений Яценюк
    Нардеп Сергей Лещенко
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Экс-президент Украины Виктор Янукович
    Мэр Киева Виталий Кличко
    Михаил Добкин
    Михаил Саакашвили
    Александр Турчинов
    Мэр Львова Андрей Садовой
    Арсен Аваков
    Геннадий Кернес
    Президент Украины Петр Порошенко
    В сети показали, как выглядели бы украинские политики после смены пола

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