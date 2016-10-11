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    Сеть взорвали фото Надежды Савченко с макияжем

    • Сьогодні, 10:33
    • Розсилка

    Депутат Верховной Рады впечатлила сеть новым образом

    В сети появилось первое фото депутата Верховной Рады Надежды Савченко после наложения макияжа. Соответствующий снимок опубликовала гример канала NewsOne Алиса Фан.

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    Отмечается, что Савченко решили сделать яркий макияж перед эфиром на телеканале. Фотография уже собрала более сотни лайков. В комментариях пользователи похвалили гримера за проделанную работу.

    Кроме того на фото бурно отреагировали россияне. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал коллаж с двумя фотографиями Надежды для сравнения изменений в имидже.

    В комментариях россияне сразу же отреагировали на преображение скандального политика.

    Кроме того, появилась видеозапись эфира, где Савченко присутствует в новом образе.

     

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