Сеть взорвали фото Надежды Савченко с макияжем

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Депутат Верховной Рады впечатлила сеть новым образом

В сети появилось первое фото депутата Верховной Рады Надежды Савченко после наложения макияжа. Соответствующий снимок опубликовала гример канала NewsOne Алиса Фан.

Отмечается, что Савченко решили сделать яркий макияж перед эфиром на телеканале. Фотография уже собрала более сотни лайков. В комментариях пользователи похвалили гримера за проделанную работу.

Кроме того на фото бурно отреагировали россияне. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал коллаж с двумя фотографиями Надежды для сравнения изменений в имидже.

Первый шаг к косе-бублику: Савченко поменяла имидж и появилась в телеэфире с укладкой и макияжем pic.twitter.com/WH88WkhuFq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 марта 2017 г.

В комментариях россияне сразу же отреагировали на преображение скандального политика.

Кроме того, появилась видеозапись эфира, где Савченко присутствует в новом образе.