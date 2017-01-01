В США скандальное фото стало предметом расследования департамента по защите прав детей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американский фотограф подверглась обвинениям за снимок, на котором запечатлен ее заболевший сын.

Снимок, сделанный американским фотографом Хизер Уиттен в 2014 году, стал предметом расследования Департамента по защите прав детей в штате Аризона, пишет PetaPixel.

На снимке, о котором идет речь, запечатлен муж фотографа, который держит на руках их заболевшего ребенка: годовалый Фокс тогда сильно отравился, и отец несколько часов просидел с ним под прохладным душем, чтобы мальчику стало легче. По словам Уиттен, она была так растрогана этой сценой, что решила запечатлеть ее на фото.

После публикации в соцсетях снимок быстро стал вирусным, начал собирать тысячи лайков и множество положительных комментариев. Однако вскоре он был заблокирован Facebook, администрация которого посчитала фото слишком откровенным. Тогда правила соцсети в очередной раз подверглись резкой критике со стороны тысяч пользователей.

Однако, как выяснилось позже, фотография понравилась не всем: кто-то из увидевших снимок пользователей обратился к местным властям. Полиция расследовать дело отказалась, однако фотографией заинтересовались в местном департаменте по защите прав детей, где действия мамы, опубликовавшей такое фото, посчитали пренебрежительными по отношению к ребенку.

По словам Уиттен, представительница департамента, которая ведет дело, настроена к ней предвзято и считает, что она недостаточно хорошо выполняет свои родительские обязанности. Якобы публикуя подобные фотографии в соцсетях, Уиттен подвергает ребенка риску.

В случае если суд, который состоится в ближайшее время, вынесет решение не в пользу Уиттен, ее могут лишить права усыновлять и воспитывать детей на 25 лет. Запрет также коснется возможности работать с детьми в качестве фотографа.

На сайте Change.org сейчас проходит сбор подписей под петицией с требованием отменить все обвинения против Уиттен. Под обращением уже подписались более 22 тысяч человек.

Джерело: Bird In Flight