В стиле Тимошенко: Пэрис Хилтон покорила поклонников новым образом

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Скандальная светская львица, диджей и актриса Пэрис Хилтон скопировала прическу украинского политика Юлии Тимошенко.

На своей страничке в Instagram светская львица опубликовала снимок, на котором она позирует в романтичном образе. Украинские поклонники скандальной блондинки тут же сравнили прическу Пэрис с «косой» с прической не менее скандального украинского политика Юлии Тимошенко.

Пэрис дополнила прическу изысканным украшением золотого цвета, что придало образу элегантности и капельку нежности.

Отметим, что новый образ знаменитой наследницы отелей очень понравился ее поклонникам. Фолловеры окрестили Пэрис «испанской королевой» и «принцессой».