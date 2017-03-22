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    В стиле Тимошенко: Пэрис Хилтон покорила поклонников новым образом

    • Сьогодні, 12:38
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    Скандальная светская львица, диджей и актриса Пэрис Хилтон скопировала прическу украинского политика Юлии Тимошенко.

    На своей страничке в Instagram светская львица опубликовала снимок, на котором она позирует в романтичном образе. Украинские поклонники скандальной блондинки тут же сравнили прическу Пэрис с «косой» с прической не менее скандального украинского политика Юлии Тимошенко.

    Пэрис дополнила прическу изысканным украшением золотого цвета, что придало образу элегантности и капельку нежности.

    Отметим, что новый образ знаменитой наследницы отелей очень понравился ее поклонникам. Фолловеры окрестили Пэрис «испанской королевой» и «принцессой».

    Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

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