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    В Венеции открылся главный карнавал Европы. Фотогалерея

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    В Венеции открылся карнавал
    В Венеции открылся карнавал

    В ближайшие две недели в Венеции ожидается много событий

    В Венеции открылся знаменитый карнавал, который продлится по 28 февраля. Карнавал, ведущий свою историю с XII века, в конце XVIII оказался вне закона. Официально его стали проводить вновь лишь в 1979 году, и сейчас это одно из самых популярных событий сезона.

    В ближайшие две недели в Венеции ожидается много событий, от торжественных ужинов в масках во дворце Вендрамин-Калерджи с видом на Гранд-канал (вечерние платья, пять перемен блюд, танцы, билеты от €400) до детского карнавала в Зеларино, любовного карнавала на Лидо в День святого Валентина, конкурса масок, гонок на гондолах, театральной пантомимы, явления Ангела, который спустится на канате с колокольни Сан-Марко прямо на одноименную площадь.

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    В Венеции открылся главный карнавал Европы. Фотогалерея
    В Венеции открылся главный карнавал Европы. Фотогалерея
    В Венеции открылся главный карнавал Европы. Фотогалерея
    В Венеции открылся главный карнавал Европы. Фотогалерея
    В Венеции открылся главный карнавал Европы. Фотогалерея
    В Венеции открылся главный карнавал Европы. Фотогалерея
    В Венеции открылся главный карнавал Европы. Фотогалерея
    В Венеции открылся главный карнавал Европы. Фотогалерея
    В Венеции открылся главный карнавал Европы. Фотогалерея
    В Венеции открылся главный карнавал Европы. Фотогалерея
    В Венеции открылся главный карнавал Европы. Фотогалерея
    В Венеции открылся главный карнавал Европы. Фотогалерея
    В Венеции открылся главный карнавал Европы. Фотогалерея
    В Венеции открылся главный карнавал Европы. Фотогалерея
    В Венеции открылся главный карнавал Европы. Фотогалерея

    Джерело: Газета.Ру
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