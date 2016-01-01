В Вильнюсе зажгли рождественскую елку из 50 тысяч огоньков

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На Кафедральной площади в Вильнюсе зажгли рождественскую ёлку, и в литовской столице сразу же воцарилась атмосфера праздника

В прошлом году издание The Guardian назвало главную ёлку Литвы одной из лучших в мире. Новая ёлка обещает превзойти её успех. Инсталляция высотой 27 и шириной 50 метров покрывает площадь 2500 квадратных метров.

Ёлка состоит из 50 тысяч ярких лампочек, которые видны даже из самолётов, заходящих на посадку в Вильнюсе.

Джерело: Super Cool Pics