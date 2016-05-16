Ветераны-инвалиды в сексуально заряженной календарной фотосессии Майкла Стокса

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Калифорнийский фотограф Майкл Стокс (Michael Stokes) предпринял новаторский и смелый подход к портретной фотосъёмке ветеранов-инвалидов.

Он создал серию мощных и сексуально заряженных фотографий в календарном стиле с уверенными в себе бойцами, гордо позирующими со своими ампутированными частями тела и протезами.

Проект начался с портрета Алекса Мински, морского пехотинца, чьи ноги ампутировали после взрыва придорожной бомбы в Афганистане в 2009 году. После того как Мински задал тон для уверенной и горделивой фотосессии, Стокс приступил к проекту под названием «Всегда предан».

«Некоторые люди говорят мне: "О, это так полезно для их самооценки" или "Вы помогаете им вновь почувствовать себя мужественными". Но эти ребята пришли ко мне вполне исцеленными и готовыми принять мир. Я не возвращаю им веру в себя. Она у них уже есть», – говорит Стоукс.

Джерело: cameralabs.org