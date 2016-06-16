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    Вьетнамец снял, какой была жизнь его жены до родов и как изменилась после

    • Сьогодні, 13:01
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    После фотопроекта со снимками беременных женщин и их детей Labor of love, a Mother’s Journey («Бескорыстный труд, путь матери») фотограф из Вьетнама Нгуен Ву Фуок (Nguyen Vu Phuoc) продолжил снимать и документировать изменения в родившихся детях и заботу их матерей.

    «Счастье в жизни женщин всегда умножается, когда они становятся матерями и растят детей.

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    Это фотографии моей жены год назад, когда она была беременна, и после родов, — поясняет фотограф. — Моя цель — показать, что, даже когда дети растут в животе, они получают заботу и абсолютную защиту, а когда рождаются, они способны выдержать в жизни все что угодно».

    Некоторые фотографии автор проекта сопроводил цитатами известных людей, а другие — собственными пояснениями. Получилась очень душевная фотографическая антология материнства.

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    «Дар видеть красоту в самых обычных вещах приносит в дом счастье и делает жизнь прекрасной» (Луиза Мэй Олкотт).
    «Новый свет — новому миру» (Реха Билир, Турция).
    «Матери часто читают книги и слушают музыку вместе с еще не рожденными детьми. Это должно способствовать развитию плода, благотворно влиять на музыкальные способности малыша, стимулировать развитие мозга и общее развитие после рождения ребенка».
    «У беременных часто бывает нестабильный аппетит, но правильное питание поможет ребенку родиться здоровым. И ему будет легче усваивать пищу после рождения. На фотографии она — в месте, где нерожденная малышка и ее мать питались, пока она еще была в утробе».
    «Материнство — мироощущение, а не биологическая связь» (Роберт Хайнлайн).
    «Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщин нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя» (Максим Горький).
    «Во время беременности моя жена позволяла питомцам и дочери взаимодействовать друг с другом, чтобы научить ее любви. Любовь к животным имеет глубокие эмоциональные корни и помогает малышам развивать более сложные чувства».
    «Бессонница во время беременности заставляет матерей беспокоиться о влиянии на плод».
    «Шрамы — женская фобия. Как только она их видит, она пугается и начинает плакать».
    «Находясь в безопасности в материнской утробе, малыши путешествуют и бывают в разных местах вместе с мамами».
    «Незабываемые воспоминания — ее мать держала ее на коленях, а позже она держала свою внучку».
    «Надежда на совершенного ребенка: здоровая мать и хорошенькие дети — это то, о чем мечтает любая беременная женщина».
    «Лишь во время кормления грудью женщина осознает свое материнство видимым и ощутимым образом; это удовольствие от каждого мгновения» (Оноре де Бальзак).
    «Матери тяжело трудятся ради одного лишь желания, чтобы их дети повзрослели» (вьетнамская пословица).
    «Спокойные моменты с матерью и бабушкой».
    Вьетнамец снял, какой была жизнь его жены до родов и как изменилась после
    «Не было ничего, что бы отличало меня от любой женщины, родившей ребенка» (Джин Шинода Болен).
    Вьетнамец снял, какой была жизнь его жены до родов и как изменилась после

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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