Вьетнамец снял, какой была жизнь его жены до родов и как изменилась после



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После фотопроекта со снимками беременных женщин и их детей Labor of love, a Mother’s Journey («Бескорыстный труд, путь матери») фотограф из Вьетнама Нгуен Ву Фуок (Nguyen Vu Phuoc) продолжил снимать и документировать изменения в родившихся детях и заботу их матерей.

«Счастье в жизни женщин всегда умножается, когда они становятся матерями и растят детей.

Это фотографии моей жены год назад, когда она была беременна, и после родов, — поясняет фотограф. — Моя цель — показать, что, даже когда дети растут в животе, они получают заботу и абсолютную защиту, а когда рождаются, они способны выдержать в жизни все что угодно».

Некоторые фотографии автор проекта сопроводил цитатами известных людей, а другие — собственными пояснениями. Получилась очень душевная фотографическая антология материнства.

Джерело: BigPicture