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    Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин

    • Сьогодні, 07:09
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    Витиеватые узоры растений, чьи стебли и листья сплетаясь между собой, тянутся к пёстрым птицам, сидящим на ветках.

    Яркие цвета, сочные оттенки, абстрактные формы и богатые растительные мотивы оживают в работах современного художника Джуди Гарфин (Judy Garfin) известной во всём мире своими чрезвычайно детализированными и гипер-реалистичными картинами.

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    Благодаря необычной технике исполнения, скрупулезности и чувству прекрасного Джуди создаёт сочные картины с яркими сюжетами. Её метод письма заключается в том, что она изначально начинает работать без каких-либо эскизов и набросков на белом фоне, тщательно прорабатывая каждый эпизод и деталь, а лишь потом переходит к следующей части, что позволяет создавать запутанные, но от того не менее прекрасные изображения, где всё гармонично дополняет друг друга.

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    Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин
    Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин
    Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин
    Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин
    Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин
    Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин
    Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин
    Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин
    Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин
    Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин
    Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин
    Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин
    Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин

    Джерело: Культурология

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