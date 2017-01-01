Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Витиеватые узоры растений, чьи стебли и листья сплетаясь между собой, тянутся к пёстрым птицам, сидящим на ветках.

Яркие цвета, сочные оттенки, абстрактные формы и богатые растительные мотивы оживают в работах современного художника Джуди Гарфин (Judy Garfin) известной во всём мире своими чрезвычайно детализированными и гипер-реалистичными картинами.

Благодаря необычной технике исполнения, скрупулезности и чувству прекрасного Джуди создаёт сочные картины с яркими сюжетами. Её метод письма заключается в том, что она изначально начинает работать без каких-либо эскизов и набросков на белом фоне, тщательно прорабатывая каждый эпизод и деталь, а лишь потом переходит к следующей части, что позволяет создавать запутанные, но от того не менее прекрасные изображения, где всё гармонично дополняет друг друга.

Джерело: Культурология