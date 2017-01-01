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    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины

    • Сьогодні, 13:40
    • Розсилка

    Man Cave — дословно мужская пещера, или, что более близко к нашему языку — берлога.

     Это такая специальная комната, куда мужчины приходят расслабиться и отдохнуть от суеты и работы.  Каждая «мужская берлога» отражает вкусы и характер своего владельца. 

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    Говорят, только женщина может щепетильно относится к своему «гнездышку» и деталям интерьера. Но это совсем не так. 

    Man Cave- это не просто тематическая комната с развешенными по стенам мужскими «цацками», это, в первую очередь, место добровольного отшельничества мужчины. Его кабинет, библиотека, спортзал и спальня. В таком месте, мужчина может побыть наедине со своими мыслями и чувствами.

     Как выглядит «мужская берлога», смотрите прямо сейчас в нашей фотопотборке.

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    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины
    Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины

    По материалам: Телеграф.
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