Вход женщинам запрещен: шикарные апартаменты настоящего мужчины

Это такая специальная комната, куда мужчины приходят расслабиться и отдохнуть от суеты и работы. Каждая «мужская берлога» отражает вкусы и характер своего владельца.

Говорят, только женщина может щепетильно относится к своему «гнездышку» и деталям интерьера. Но это совсем не так.

Man Cave- это не просто тематическая комната с развешенными по стенам мужскими «цацками», это, в первую очередь, место добровольного отшельничества мужчины. Его кабинет, библиотека, спортзал и спальня. В таком месте, мужчина может побыть наедине со своими мыслями и чувствами.

Как выглядит «мужская берлога», смотрите прямо сейчас в нашей фотопотборке.