Визажист воссоздала 12 знаков зодиака при помощи макияжа и подручных средств
- Сьогодні, 15:07
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Кимберли Мани мастерски воссоздала все знаки зодиака.
Для любителей гороскопов - новый тренд. 19-летняя Кимберли Мани, которая является талантливым фотографом и визажистом. Кимберли очень любит астрологию и косметику.
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Совместив два любимых хобби, 19-летняя девушка взорвала соцсети своими необычными работами.
В своих снимках девушке удалось передать настроение и характер каждого знака зодиака.
По материалам: 4tololo.ru