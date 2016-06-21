Визажист воссоздала 12 знаков зодиака при помощи макияжа и подручных средств

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Кимберли Мани мастерски воссоздала все знаки зодиака.

Для любителей гороскопов - новый тренд. 19-летняя Кимберли Мани, которая является талантливым фотографом и визажистом. Кимберли очень любит астрологию и косметику.

Совместив два любимых хобби, 19-летняя девушка взорвала соцсети своими необычными работами.

В своих снимках девушке удалось передать настроение и характер каждого знака зодиака.

По материалам: 4tololo.ru