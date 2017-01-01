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    Власть и красота: 10 самых привлекательных мужчин в мировой политике

    • Сьогодні, 14:40
    • Розсилка

    Какой образ всплывает в вашей голове при слове «политик»?

    Наверное, это великовозрастный представительный мужчина с небольшим (или большим) пузцом, сдвинутыми бровями и насупленным видом. Однако существуют политики, которые своим внешним видом рушат все стереотипы.

    Мы решили составить список самых привлекательных политических деятелей, способных собрать сотни тысяч голосов избирателей, всего лишь улыбнувшись.

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    С 2015 года занимает пост премьер-министра Канады. Любопытно, что блестящее политическое будущее годовалому Джастину Трюдо напророчил еще Ричард Никсон, являвшийся тогда президентом США. За время своего нахождения на посту премьера Трюдо понизил налоги для среднего класса и увеличил налоги для людей, занимающих руководящие посты. Также он намерен вытащить из нищеты семьи с детьми, которые живут за чертой бедности.
    Этот спортивный привлекательный мужчина родом из США. В 2009 году он стал самым молодым членом Конгресса. Аарон Шок был создателем 38 законопроектов, 13 из которых стали законами. Все они касаются образования, защиты детей, помощи ветеранам, дорожно-строительных технологий и защиты личных данных.
    Родился в 1979 году. С 27 лет был членом шведского Риксдага. С 2010 года возглавляет парламентскую фракцию Левой партии в Швеции. До этого был заместителем председателя «Молодых левых». Ханс Линде является ярым защитником прав женщин.
    Этот политик родом из Дании. Он является министром сельского хозяйства с 2013 года. Дэн Йоргенсен сотрудничает с ЕС в вопросе изменений климата и выступает за 20%-е сокращение выбросов углекислого газа к 2020 году. Также Дэн высказывается за ужесточение закона о защите животных.
    Антеро Вартиа — член парламента Финляндии. Он представляет интересы Зеленой лиги. В прошлом этот обворожительный голубоглазый скандинав успел побывать предпринимателем и даже актером. Прославился Вартиа тоже не из-за политической деятельности, а благодаря созданию финского аналога австралийского документального сериала «Найти свою семью».
    Старший сын королевы Маргариты II, наследник трона Дании. У Фредрика обширный круг интересов, но больше всего его увлекают научные исследования, связанные с изменениями климата Земли. Принц обожает занятия спортом и входит в состав Международного олимпийского комитета. Согласно уставу датской монархии, кронпринц никак не может влиять на политическую жизнь страны. Зато он является активным общественником и известен как щедрый благотворитель.
    Зак Голдсмит — член британского парламента. Он любит путешествовать и уже успел объехать весь мир. Ранее Голдсмит был журналистом. С тех пор является ярым борцом за экологию и дважды участвовал в Оксфордских дебатах, связанных с этой темой. Он ушел из правительства, когда было принято экологически сомнительное решение о строительстве третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу. Своей самоотверженностью Зак завоевал общественность и вскоре смог вернуться в парламент как самовыдвиженец.
    В 2014 году Габриэль Викстрем стал министром здравоохранения, медицины и спорта в правительстве Швеции. Однажды он пошел против мнения руководства своей партии и выдвинул идею введения 90-дневной гарантии для безработной молодежи. Викстрем является активным пользователем социальных сетей. В свободное от работы время он ведет обычную жизнь 32-летнего красавца: встречается с друзьями, ходит в кафе и посещает концерты.
    Алекс Гринвич занимает пост члена Законодательного собрания Южного Уэльса. Алекс известен как борец за ответственность правительства и прозрачность его деятельности. Также он заботится о сохранении природной и городской среды, высказывается за неприкосновенность национальных достояний, появление доступного жилья и совершенствование транспортных систем.
    С 2012 года является демократическим членом палаты представителей Пенсильвании. 11 ноября 2013 года Брайан Симс стал одним из создателей законопроекта, призванного внести изменения в систему отбора судей в Пенсильвании. Также Брайан является председателем подкомитета социальных служб по охране психического здоровья. Этот политик родился в семье военных. За свое детство он успел пожить в 17 американских штатах. Симс обожает футбол и даже был капитаном футбольной команды в Университете Блумсберг.
    Член правящей династии эмирата в Дубае, председатель Дубайского исполнительного совета. Шейх Хамдан-Хазза — один из 13 детей в семье. Этот молодой человек не только красив, но и сказочно богат. Forbes оценивает его состояние в $ 18 млрд. При этом шейх, не скупясь, жертвует средства на помощь инвалидам и больным детям. В 2002 году этот симпатичный политик создал сенсационный для Эмиратов закон, согласно которому детей запрещается принимать на должность погонщика верблюдов. Сейчас Хамдан-Хазза занимает посты руководителей Лиги поддержки молодых предпринимателей, Комитета по спорту эмирата Дубая и Дубайского центра исследования аутизма.
    Власть и красота: 10 самых привлекательных мужчин в мировой политике

    Джерело: adme.ru

    мода и красота
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