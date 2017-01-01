Власть и красота: 10 самых привлекательных мужчин в мировой политике
- Сьогодні, 14:40
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Розсилка
Какой образ всплывает в вашей голове при слове «политик»?
Наверное, это великовозрастный представительный мужчина с небольшим (или большим) пузцом, сдвинутыми бровями и насупленным видом. Однако существуют политики, которые своим внешним видом рушат все стереотипы.
Мы решили составить список самых привлекательных политических деятелей, способных собрать сотни тысяч голосов избирателей, всего лишь улыбнувшись.
Джерело: adme.ru