Власть и красота: 10 самых привлекательных мужчин в мировой политике



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Какой образ всплывает в вашей голове при слове «политик»?

Наверное, это великовозрастный представительный мужчина с небольшим (или большим) пузцом, сдвинутыми бровями и насупленным видом. Однако существуют политики, которые своим внешним видом рушат все стереотипы.

Мы решили составить список самых привлекательных политических деятелей, способных собрать сотни тысяч голосов избирателей, всего лишь улыбнувшись. 1 з 12 на весь екран згорнути

Джерело: adme.ru