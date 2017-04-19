Военный прокурор Матиос показал татуировку в виде огромной совы на своем теле

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Анатолий Матиос, ф ото: pravda.com.ua

Помимо яркой и замысловатой татуировки Матиос удивлял журналистов оружием на поясе, ботинками Louis Vuitton и часами Rolex

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос продемонстрировал сделанную недавно татуировку в виде совы на правом предплечье. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Я никогда не был ни для кого «фоном». Я хочу иметь цель в жизни – цель построить что-то. Сейчас есть уникальная возможность «с нуля» построить то, что войдет в историю. И я чувствую в себе силы построить это. Имею опыт и знания, но главное: могу дышать против ветра. Так выглядит «белая ворона». Но я не «белая ворона», я – сова. Сейчас покажу, что имею в виду», - отметил во время интервью Матиос и продемонстрировал украшение на своем теле.

Отметим, что на многих тематических сайтах и форумах о татуировках, тату в виде совы символизирует ночную, зловещую, темную силу. Общее значение татуировки сова сегодня не однородное — мудрость и страх, одиночество, высший разум, печаль и радость.

Помимо яркой и замысловатой татуировки Матиос удивлял журналистов оружием на поясе, ботинками Louis Vuitton и часами Rolex. «Это подарок супруги на 40-летие», – парировал генерал Матиос в отношении наручных часов.

На вопрос о фирме обуви, он ответил, что это изделие модного украинского обувного дома «Луцк-Волынь».