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    Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух

    • Сьогодні, 11:36
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    Путешествуя по всему миру, Оливер посетил множество стран и городов

    Работы фотографа-путешественника Оливера Фоллми – настоящий шквал эмоций и захватывающих историй из жизни людей, которых он повстречал на своем пути. Яркие сочные снимки, пропитанные невероятной атмосферой тепла и искренности, обеспечат не только хорошее настроение, но и напомнят о том, как прекрасен окружающий нас мир и люди в нем…

    Путешествуя по всему миру, Оливер посетил множество стран и городов. За годы, проведенные в дороге, он научился подмечать красоту даже в мельчайших деталях и обыденных вещах. Его работы отличаются ненавязчивыми художественными, но в то же время неимоверно живыми сюжетами. Водопады, горы, закаты, пагоды, силуэты, лица – всё это и многое другое настолько искреннее и настоящее, что затаиваешь дыхание, любуясь каждым снимком, наполненным тишиной и спокойствием... 

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    Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух
    Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух
    Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух
    Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух
    Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух
    Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух
    Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух
    Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух
    Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух
    Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух
    Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух
    Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух
    Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух
    Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух
    Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух

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