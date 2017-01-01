Вокруг света: невероятные фотографии, от которых захватывает дух



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путешествуя по всему миру, Оливер посетил множество стран и городов

Работы фотографа-путешественника Оливера Фоллми – настоящий шквал эмоций и захватывающих историй из жизни людей, которых он повстречал на своем пути. Яркие сочные снимки, пропитанные невероятной атмосферой тепла и искренности, обеспечат не только хорошее настроение, но и напомнят о том, как прекрасен окружающий нас мир и люди в нем…

Путешествуя по всему миру, Оливер посетил множество стран и городов. За годы, проведенные в дороге, он научился подмечать красоту даже в мельчайших деталях и обыденных вещах. Его работы отличаются ненавязчивыми художественными, но в то же время неимоверно живыми сюжетами. Водопады, горы, закаты, пагоды, силуэты, лица – всё это и многое другое настолько искреннее и настоящее, что затаиваешь дыхание, любуясь каждым снимком, наполненным тишиной и спокойствием...