Вокруг света в поисках рыжеволосых: фотограф объехал уже 20 стран и сделал 130 снимков

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Рыжих людей на планете - всего 1%, и ученые всерьез опасаются, что через сто лет их не останется.

Так что снимки американского фотографа Брайана Доулинга (Brian Dowling) могут стать раритетом и их будут продавать на аукционах

Портретист Брайан Доулинг путешествует по миру, чтобы познакомиться с рыжеволосыми девушками. На собственном опыте он убедился, что красавиц с медной шевелюрой можно встретить не только в Ирландии и Шотландии, но и в других странах!

Брайан Доулинг задумал издать фотокнигу с портретами рыжеволосых, в его коллекции уже 130 снимков, и это - не предел. Сам он живет в Берлине и до настоящего момента успел побывать в 20 различных странах. Его проект называется «Рыжеволосая красота» (Redhead Beauty).









Джерело: Культурология