Волшебница-природа: мистическое свечение у берегов Тасмании очаровывает туристов
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Люди, пришедшие ночью на пляж в Тасмании, стали свидетелями необычного явления
Туристам довелось наблюдать таинственное голубоватое свечение, которое усиливалось, стоило только ступить в воду.
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Несмотря на то, что подобные истории могут показаться выдумкой захмелевших туристов, это явление имеет довольно простое объяснение.
Свечение воды вызвано активностью ночесветок (Noctiluca scintillans) – организмов, обладающих способностью к биолюминесценции, которая проявляется под воздействием раздражающих факторов, например, волн и течений. Большое скопление ночесветок способно осветить целое побережье.
Джерело: ФотоТелеграф