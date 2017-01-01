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    Волшебница-природа: мистическое свечение у берегов Тасмании очаровывает туристов

    • Сьогодні, 11:34
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    Люди, пришедшие ночью на пляж в Тасмании, стали свидетелями необычного явления

    Туристам довелось наблюдать таинственное голубоватое свечение, которое усиливалось, стоило только ступить в воду.

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    Несмотря на то, что подобные истории могут показаться выдумкой захмелевших туристов, это явление имеет довольно простое объяснение.

    Свечение воды вызвано активностью ночесветок (Noctiluca scintillans) – организмов, обладающих способностью к биолюминесценции, которая проявляется под воздействием раздражающих факторов, например, волн и течений. Большое скопление ночесветок способно осветить целое побережье. 

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    Волшебница-природа: мистическое свечение у берегов Тасмании очаровывает туристов
    Волшебница-природа: мистическое свечение у берегов Тасмании очаровывает туристов
    Волшебница-природа: мистическое свечение у берегов Тасмании очаровывает туристов
    Волшебница-природа: мистическое свечение у берегов Тасмании очаровывает туристов
    Волшебница-природа: мистическое свечение у берегов Тасмании очаровывает туристов
    Волшебница-природа: мистическое свечение у берегов Тасмании очаровывает туристов
    Волшебница-природа: мистическое свечение у берегов Тасмании очаровывает туристов

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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