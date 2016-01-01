Восемь стрижек, которые будут на пике популярности в 2017 году



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Большинство девушек следят за модой и всегда хотят быть в курсе того, что будет в тренде в предстоящем году.

До нового 2017-го года осталось совсем немного времени и, конечно, юные девы и зрелые женщины обязаны знать, какие причёски и стрижки будут в моде в год огненного петуха.

Останется ли в моде стрижка под мальчика именуемая пикси или ей на смену придёт что-то более женственное, а также, какие причёски будут актуальны в новом году, а какие канут в лету?

Джерело: ФотоТелеграф