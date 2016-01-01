  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Восемь стрижек, которые будут на пике популярности в 2017 году

    • 26 Грудня, 18:22
    • Розсилка

    Большинство девушек следят за модой и всегда хотят быть в курсе того, что будет в тренде в предстоящем году.

    До нового 2017-го года осталось совсем немного времени и, конечно, юные девы и зрелые женщины обязаны знать, какие причёски и стрижки будут в моде в год огненного петуха.

    Читайте також

    Останется ли в моде стрижка под мальчика именуемая пикси или ей на смену придёт что-то более женственное, а также, какие причёски будут актуальны в новом году, а какие канут в лету?

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Бикси. Нечто среднее между бобом и пикси: затылок и виски коротко выстрижены, а на макушке волосам придается дополнительный объем. Если жалко расставаться с локонами, эту прическу можно выполнить и из длинных волос, заплетя их нижнюю часть в косички и зафиксировав невидимками, таким образом изобразив стрижку.
    Волнистый боб. Пережив все возможные вариации от удлиненного к подбородку до ультракороткого, боб окончательно переходит в разряд классических причесок: ровная длина и легкие завитки идут всем, а если вы решите отращивать, прическа не потеряет форму еще несколько месяцев.
    Длинные волосы на прямой пробор.Чуть короче спереди и уложенные слоями, длинные волосы модно носить распущенными и уложенными на прямой пробор: это выглядит элегантно, всегда уместно и очень эффектно.
    Растрепанный боб. По-английски эта стрижка называется Shag, дословного перевода на русский нет, поэтому наши стилисты называют стрижку по‑разному. Ее суть — в многослойности, естественном беспорядке, «рыхлости» и асимметричной рваной челке.
    Стрижка слоями и косой пробор. Идеальный вариант для тех, кто отращивает: смотрится не потерявшей форму стрижкой, а актуальной стильной формой. Особенно хороша для пористых густых волос, которые плохо держат укладку: тут ничего держать не надо, прическа «лежит» сама!
    Средняя челка. Если вы предпочитаете стрижку «под Мирей Матье» или «паж», выбирай челку до середины лба: ультрамодно!
    Длинное каре. И непременно в комплекте с балаяжем: темные корни и светлые концы, структурированные пряди, много объема — вот формула успеха!
    Челка «на пробор». Если вы носите длинную челку, укладывайте ее так, чтобы просвечивался лоб, формируйте один или несколько проборов. Визуально это делает лицо более худым, а графику стрижки — более интересной.
    Восемь стрижек, которые будут на пике популярности в 2017 году

    Джерело: ФотоТелеграф

    Читайте також
    мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ