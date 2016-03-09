Восхитительные снимки Будапешта на восходе и закате солнца

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Будапешт - один из самых известных туристических центров и единственный в своем роде столичный город-курорт в Европе.

Более 130 лет назад город появился из слияния двух венгерских городов - аристократического Буды и ремесленнического Пешта.

Взгляните на эти 18 фантастических снимков, и у вас больше не возникнет сомнений в том, куда отправиться в ближайший отпуск!

Автор этих восхитительных снимков - Mark Mervai. В течение пяти лет фотограф работал над этой серией, и результат получился впечатляющим! Фотохудожник рассказывает, что атмосфера Будапешта пленила его, особенно красив город в лучах восходящего солнца и на закате. Рождение и угасания дня - это то время, во время которого можно созерцать невероятную цветовую гамму.

Марк относится к красоте природы как к драгоценному дару. Ежедневно люди могут наблюдать прекрасные мгновения, и их души от этого наполняются теплом и чувством прекрасного. Будапешт на снимках фотографа выглядит невероятно: красивейшая набережная Дуная, очаровательные мосты в тысячах огней, вознесшиеся ввысь шпили здания парламента… Для тех, кто еще не посетил венгерскую столицу, эти кадры могут стать отличной мотивацией, а вот те, кто хорошо знаком с городом, вспомнят о нем, как о старом друге, и тоже наверняка надумают навестить!

Джерело: Культурология