Восточная сказка в стиле ню: утончённо-изысканные девушки в работах вьетнамского фотохудожника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Творчество вьетнамского фотохудожника Зыонг Куок Динь (Duong Quoc Dinh), поражая воображение, выходит за рамки обычного боди-артa.

Эротические фотоиллюзии, креативный Photoshop, утончённо-изысканные модели и сдержанный в восточных традициях стиль Ню вызывает восхищение и неподдельный интерес.

За его плечами более тридцати международных наград, а его работы известны и востребованы во всём мире. Но как бы парадоксально это не звучало, несмотря на свой колоссальный успех последние несколько лет Динь перестал подавать заявки на участие в фотоконкурсах, объяснив это тем, что решил вернуться к своей первоначальной страсти -живописи. «Фотография создала свою весомую репутацию, но картина – это моя жизнь…» - говорит Зыонг.

Динь говорит, что его любовь к живописи зародилась в раннем возрасте и, несмотря на все трудности, он старательно шёл к своей цели, ежедневно оттачивая и совершенствуя своё мастерство. Так продолжалось несколько лет подряд. Пока, однажды, он не познакомился с фотографом в парке. И тогда в его голову пришла гениальная по тем временам идея – фотографировать семейные пары на природе во время прогулок, пикников или же просто отдыха на лавках в парковых зонах. Творческий потенциал, безудержная фантазия и желание развиваться в этом направлении помогли ему в совершенстве освоить Photoshop. Но настоящую известность автору принесла серия его работ с девушками, в том числе и полуобнажёнными. Томные взгляды, чарующие формы, мягкие линии, плавные изгибы – не остались не замеченными, покорив не одно мужское сердце.

«Между сексуальностью и порнографией лежит тонкая грань. И если фотограф недостаточно квалифицированный, то он сам того не подозревая, может переступить эту черту...» - говорит Динь. Выбрав для себя такой непростой вид искусства, он подарил миру новый взгляд на красоту женского тела, показав зрителю сдержанных, но от того не менее привлекательных азиаток. Его работы напоминают волшебную сказку, в которой оживают чарующие образы, приковывающие к себе внимание и восторженные взгляды.

Джерело: Культурология