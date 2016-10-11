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    Вот это да: мраморные губы стали новым трендом в макияже

    • Сьогодні, 16:35
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    Ведущие визажисты экспериментируют с оттенками мраморного макияжа губ

    В прошлом году беспрецедентным трендом в nail-арте стал мраморный маникюр, который покорил модниц из разных стран мира, завоевав топовые позиции среди актуальных тенденций в дизайне ногтей.

    В этом году «мраморный тренд» по-прежнему остается актуальным, однако теперь не только в ногтевом искусстве, но и в макияже губ! В Instagram уже появилось немало вариаций на тему «мраморных губ», популярность которых, похоже, сделает их новым абсолютным трендом весны и лета в макияже.

    и помимо традиционной бело-серо-черной гаммы сочетают более яркие оттенки – такие как синий и фиолетовый, золотой и коричневый и многие другие.

    Сложно поспорить с тем, что такой макияж губ выглядит невероятно впечатляюще. Неожиданным и приятным открытием станет и тот факт, что повторить такой эффектный мейк проще простого! Тебе понадобится всего лишь тонкая кисть, помады для губ, а также немного терпения и вдохновения. Убедиться, что повторить трендовый макияж очень легко можно посмотрев видеоинструкцию по созданию мраморных губ.

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    на весь екран згорнути
    Вот это да: мраморные губы стали новым трендом в макияже
    Вот это да: мраморные губы стали новым трендом в макияже
    Вот это да: мраморные губы стали новым трендом в макияже
    Вот это да: мраморные губы стали новым трендом в макияже
    Вот это да: мраморные губы стали новым трендом в макияже
    Вот это да: мраморные губы стали новым трендом в макияже
    Вот это да: мраморные губы стали новым трендом в макияже
    Вот это да: мраморные губы стали новым трендом в макияже

    Джерело: beauty.ua

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