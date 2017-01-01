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    Возлюбленная Руслана Квинты разделась для мужского журнала

    • Сьогодні, 11:46
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    Экс-солистка группы NikitA Анастасия Кумейко, которая не так давно рассекретила роман с известным украинским композитором Русланом Квинтой, снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца.

    Фотографии сексуальной артистки появятся в апрельском номере мужского глянца XXL.

    Заметим, что Анастасия Кумейко, более известная как Nana Domination, позировала в разнообразных пикантных образах и позах, в белье и без него.

    Напомним, что об отношениях экс-солистки группы NikitA Анастасии Кумейко и украинского композитора Руслана Квинты стало известно не так давно. Пара на протяжении четырех лет скрывала свой роман.

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    Возлюбленная Руслана Квинты разделась для мужского журнала
    Возлюбленная Руслана Квинты разделась для мужского журнала
    Возлюбленная Руслана Квинты разделась для мужского журнала
    Возлюбленная Руслана Квинты разделась для мужского журнала
    Возлюбленная Руслана Квинты разделась для мужского журнала
    Возлюбленная Руслана Квинты разделась для мужского журнала
    Возлюбленная Руслана Квинты разделась для мужского журнала
    Возлюбленная Руслана Квинты разделась для мужского журнала
    Возлюбленная Руслана Квинты разделась для мужского журнала

    Напомним, что Нана в скором времени снова появится на экранах. Артистка снялась в новом клипе Александра Пономарева
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