Возлюбленная Руслана Квинты разделась для мужского журнала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Экс-солистка группы NikitA Анастасия Кумейко, которая не так давно рассекретила роман с известным украинским композитором Русланом Квинтой, снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца.

Фотографии сексуальной артистки появятся в апрельском номере мужского глянца XXL.

Заметим, что Анастасия Кумейко, более известная как Nana Domination, позировала в разнообразных пикантных образах и позах, в белье и без него.

Напомним, что об отношениях экс-солистки группы NikitA Анастасии Кумейко и украинского композитора Руслана Квинты стало известно не так давно. Пара на протяжении четырех лет скрывала свой роман.