Время элегантности: роскошные дамы на fashion-фотографиях ХХ века



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В то время как большинство фотографов снимало, и по сей день снимают моделей для известных глянцевых изданий в студии, Жорж Дамбье (Georges Dambier) отдал своё предпочтение уличной съёмке.

Он фотографировал очаровательных девушек на пляжах, в машинах и на шумных парижских улицах среди людей.

Именно поэтому его fashion-фотографии всегда получались непринуждёнными, игривыми и яркими в эмоциональном плане...

Он родился в 1925 году в Париже. И, несмотря на то, что война застигла врасплох Жорж, старательно учился у известного по тем временам художника Поля Колана, который рисовал афиши. Благодаря ему, он привил себе чувство прекрасного, полюбил моду, шик, красоту и декоративность. После войны, ассистируя Вилли Рицо, он не только открывает для себя новое современное искусство, но и мастерски овладевает использованием света и тени в фотографиях. В далёкие пятидесятые ему выпадает шанс опубликовать свой первый модный репортаж в легендарном журнале Elle, специально для которого он разработал свой собственный стиль, снимая моделей в самых неожиданных условиях и местах. Это помогло ему стать одним из самых востребованных фотограф ХХ века, который, отойдя от стереотипных студийных съёмок, создал сотни потрясающих снимков в естественной среде, где объединил человека, высокую моду и фотографическое искусство.

Джерело: Культурология