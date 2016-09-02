Все больше и больше: как изменилась женская грудь за последние 50 лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Большинство современных мужчин представляют себе идеальную девушку настоящей пышногрудой обольстительницей. Однако каких-то полвека назад взгляды представителей мужского пола на стандарты женской красоты были совсем иными.

Подтверждением этому довольно занимательному факту служит исследование, в ходе которого были названы самые популярные знаменитости за прошедшие пять десятилетий, а заодно и размеры их бюстов.

Как оказалось, аккуратная грудь, как у Ирины Шейк и Дженнифер Энистон, уже давно не в тренде, чего нельзя сказать об округлостях Ким Кардашьян — сегодня ее пятый размер находится на самом пике популярности.

Не секрет, что стандарты женской красоты постоянно меняются. Представители британского бренда нижнего белья Bluebella решили выяснить, какие бюсты были в моде за последние 50 лет. В результате проведенных исследований эксперты марки пришли к выводу, что за это время женская грудь в среднем увеличилась со второго до пятого размера. Проследить за тем, как происходила эта бьюти-трансформация, вы можете, просмотрев нашу фотогалерею.

Джерело: BigPicture