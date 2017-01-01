Все дело в шляпе: головные уборы в стиле ретро, которые носят и сегодня
- Сьогодні, 01:11
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Хочешь быть модной и стильной - одевай шляпу!
В 2017 году шляпы окончательно и прочно заняли положение самого модного аксессуара. А ведь совсем недавно за ними тянулся шлейф консервативных и даже старящих головных уборов.
Еще сто лет назад дамы и джентльмены не могли появиться на улице без шляпы. В первой половине ХХ века мода на головные уборы менялась очень часто.
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На сегодняшний день носить шляпу – это снова невероятно стильно и модно. Огромной популярностью пользуются модели шляп в винтажном стиле.
В нашей фотоподборке вы увидите самые знаменитые женские и мужские ретро-шляпы, которые и сегодня пользуются популярностью.
Джерело: Культурология