  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Все дело в шляпе: головные уборы в стиле ретро, которые носят и сегодня

    • Сьогодні, 01:11
    • Розсилка

    Хочешь быть модной и стильной - одевай шляпу!

    В 2017 году шляпы окончательно и прочно заняли положение самого модного аксессуара. А ведь совсем недавно за ними тянулся шлейф консервативных и даже старящих головных уборов.
    Еще сто лет назад дамы и джентльмены не могли появиться на улице без шляпы. В первой половине ХХ века мода на головные уборы менялась очень часто.

    Читайте також

    На сегодняшний день носить шляпу – это снова невероятно стильно и модно. Огромной популярностью пользуются модели шляп в винтажном стиле.
    В нашей фотоподборке вы увидите самые знаменитые женские и мужские ретро-шляпы, которые и сегодня пользуются популярностью. 

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Маленькая дамская шляпка (клош), плотно облегавшая голову, была невероятно популярной в эпоху джаза, в 1920-е годы. В переводе с французского «сloche» означает «колокольчик». Шляпки-клош носили, низко натянув на лоб. Создательницей этого аксессуара стала французская модистка Каролин Ребо. При помощи ленточек на шляпках дамы могли передавать окружающим сообщения. Плотный узел из ленты на клоше означал, что женщина замужем, завязанная стрела – девушка свободна, а яркий бант откровенно намекал, что барышня в активном поиске.
    Шляпки-клош повлияли и на прически, которые носили женщины в 1920-х. Как нельзя лучше подходили короткие стрижки «итон». В 2008 году клоши ненадолго вернулись в моду после выхода фильма «Подмена» с Анджелиной Джоли в главной роли. Сегодня клоши можно увидеть на ретро-вечеринках и у отчаянных модниц.
    В 1850 году мужчины впервые примерили на себя небольшую шляпу-котелок (bowler hat). Этот головной убор полусферической формы из твердого войлока изготовила лондонская фирма Томаса и Уильяма Боулеров. Котелки довольно быстро приобрели популярность вначале среди аристократов, заменив громоздкие цилиндры, а затем распространились и среди низших слоев населения стран Европы и США.
    С начала ХХ века котелки постепенно заменялись на другие головные уборы, но в Великобритании их продолжали носить вплоть до 1960-х годов. Несмотря на то, что сегодня британцы в котелках появляются в основном на светских мероприятиях, ежегодно фирма Lock & Co. продает тысячи этих шляп.
    Вуалеткой называют женский головной убор, состоящий из шляпки-таблетки и небольшого куска вуали. Она расценивается как декоративный головной убор, который больше служит для украшения, нежели несет в себе практическую функцию. Тем не менее, женщина, едва скрывающая лоб и глаза за полупрозрачной сеточкой, тут же обретает неповторимый шарм и ореол загадочности.
    Пиком популярности вуалетки можно назвать 1960-е годы. На сегодняшний день этот головной убор чаще всего можно встретить на дамах в Великобритании. В США вуалетки надевают исключительно на конные скачки Derby Day.
    Шляпа охотника на оленей стала ассоциироваться с известным литературным персонажем Артура Конан Дойля детективом Шерлоком Холмсом с момента публикации книги в конце XIX века. Любопытно, что сам автор нигде на страницах книги не упоминал о шляпе охотника. В этом головном уборе Шерлока Холмса изобразил художник, делавший иллюстрации к произведению. Если сегодня кто-нибудь пройдется по улице в такой шляпе, то можно с уверенностью сказать, что он – фанат литературного детектива.
    Василий Ливанов и Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока Холмса. | Фото: mnogotrendov.ru.
    Название этого головного убора «newsboy cap» или «Шляпа газетчика» говорит само за себя.
    Кепка восьмиуголка с пуговицей сверху была очень популярна в 1920-х годах среди рабочего класса. Этот предмет одежды очень востребованный и в наше время.
    Все дело в шляпе: головные уборы в стиле ретро, которые носят и сегодня

    Джерело: Культурология

    Читайте також
    мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ