  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу

    • Сьогодні, 12:47
    • Розсилка

    Когда речь идёт о портретах, то с уверенностью можно сказать: «всё дело в глазах».

    Так называемые окна души обладают необыкновенной притягательной силой.

    Читайте також

    Именно благодаря взгляду на весь мир прославился портрет Стива МакКарри «Афганская девочка», который стал самой узнаваемой обложкой за всю историю журнала National Geographic.

    Мы покажем вам коллекцию фотографий, которые заглядывают в самую душу... 

    1 з 22
    на весь екран згорнути
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу
    Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу

    Джерело: cameralabs.org

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ