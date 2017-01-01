Всё дело в глазах: портреты, которые заглядывают в душу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Когда речь идёт о портретах, то с уверенностью можно сказать: «всё дело в глазах».

Так называемые окна души обладают необыкновенной притягательной силой.

Именно благодаря взгляду на весь мир прославился портрет Стива МакКарри «Афганская девочка», который стал самой узнаваемой обложкой за всю историю журнала National Geographic.

Мы покажем вам коллекцию фотографий, которые заглядывают в самую душу...

Джерело: cameralabs.org