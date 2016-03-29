Высокое небо: В Южной Корее отметили открытие пятого по высоте небоскреба в мире

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Фото: The Sun

Новый небоскреб строили около 12 лет

В Южной Корее открылся высочайший в стране небоскреб Lotte World Tower, возведенный всемирно известным конгломератом Lotte Group. Строение хоть и не претендует на титул самого высокого здания в мире, довольствуясь почетным пятым местом, однако имеет ряд интересных особенностей.

Церемония открытия 123-этажного здания, совпавшая кстати с 50-ти летием существования Lotte Group, прошла в праздничной атмосфере. Более 400 тысяч человек, среди которых местные жители, руководящий состав конгломерата и представители власти, стали свидетелями фестиваля фейерверков.

Строительство небоскреба, высота которого составила 555 метров, началась с закладки первого камня еще 12 лет назад, однако работа была приостановлена из-за ограничений по высотности, введённых в этом районе ввиду находящегося поблизости аэропорта.

Ограничения были сняты в 2009 году и уже в феврале 2010 работа возобновилось. Как отметил председатель Lotte Group, Шин Донг Бин, небоскреб станет настоящей гордостью страны и будет привлекать как минимум 100 млн. туристов со всего мира ежегодно.

В настоящее время, в здании располагаются различные офисы, рестораны, а также гостиница класса люкс: Signiel Seoul. Еще одной особенностью строения является панорамная смотровая со стеклянным полом.