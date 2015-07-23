Взгляд в будущее: история жизни и футуристические проекты выдающегося дизайнера Захи Хадид

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Заха Хадид

Здания, которые спроектировала архитектор, разбросаны по всему миру

Заха Хадид – архитектор из другой реальности. Ее космические здания разбросаны по всему миру: Гонконг, Чикаго, Токио, Дубай, Лондон. Список длинный. Сомневаемся, что даже сама Заха могла бы его озвучить.

Заха Хадид родилась в Багдаде, а полжизни прожила в Лондоне. Здесь была ее сила «Zaha Hadid Architects» - собственная студия, основанная в 1980.

Хадид знают как первую женщину, которая получила Притцкеровскую премию - архитектурный аналог Нобеля (в 2004 году за проект Центра водных видов спорта в Лондоне). Дважды она была удостоена самой значимой архитектурной награды Великобритании - премии Стерлинга.

Первый реализованный объект Захи Хадид - пожарное депо компании «Vitra» в Вайль-на-Рейне, Германия (1990 - 1993), в котором архитектор синтезировала идеи конструктивистов - Корбюзье, Кандинского, Гропиуса.

Лучи мировой славы ослепили Хадид в 1999 году после строительства Центра современного искусства Розенталя в Цинциннати (США).

Абстрактное мировоззрение, нарушенная геометрия, искаженная перспектива - в работах Хадид чувствуешь «Я» архитектора. Их объединяет невесомость, легкость, а главное - эмоция, подобно той, что испытывает человек, оказавшись в дикой природе.

31 мая 2016 года на 66-м году жизни Дейм Заха Хадиди умерла, но ее творчество будет жить вечно.

Центр искусств в Абу-Даби, ОАЭ

Согласно проекту Захи Хадид, здание Центра искусств будет располагаться на острове Саадият в Абу-Даби. По своей художественной составляющей это здание высотой в 10-этажный дом - настоящее произведение искусства. Оно будет вмещать шесть театров (в том числе один - оперный), мюзик-холл и концертный зал. Бионическая по своей природе структура будущего Центра искусств довольно динамична. Внешне он напоминает ветвь, протянувшуюся к морю и состоящую из сложной и запутанной системы путей.



Музей современных искусств MAXXI в Риме, Италия

Одна из самых неоднозначных работ Захи Хадид, Музей современных искусств MAXXI в Риме, была удостоена премии Стирлинга в области архитектуры в 2010 году. Конструктивная система этого шедевра современной архитектуры отходит от идеи традиционного музея и лишь отдаленно перекликается с выставленными внутри него произведениями искусства. Стены создают плавное и динамичное перетекание интерьеров в наружное пространство здания.





Многофункциональный комплекс Sky Soho в Шанхае, Китай

Четыре башни обтекаемой формы, соединенные между собой озелененными небесными мостами, образуют супер-современный торгово-офисный комплекс Sky SOHO. Огромные по площади рекреационные пространства, невероятные виды на город и взаимосвязь между различными переходами делают Gky SOHO еще одним выдающимся проектом Захи Хадид.

Новый национальный стадион в Токио, Япония

Лондонский центр водных видов спорта - далеко не единственный спортивный объект, спроектированный Захой Хадид. В 2018 году к началу Кубка мира по регби планируется официальное открытие ее нового шедевра - Национального стадиона Японии, рассчитанного на 80 тысяч мест. Перетекающие друг в друга кривые, изысканная крыша - здесь все будет выполнено в фирменном стиле Хадид. Стадион также будет включать в себя музей, демонстрирующий спортивную историю и традиции страны. После открытия этот объект станет одним из главных символов современной Японии.

Культурный центр в Вильнюсе, Литва

Если большинство проектов Захи Хадид выделяются своими кривыми линиями, то культурный центр, расположенный в столице Литвы, поднимает философию искусства проектирования на новый уровень. Это футуристическое здание будто парит в воздухе благодаря своей консольной конструкции. При этом создается ощущение абсолютной легкости и подвижности. Фасад культурного центра по большей части остеклен, что вполне соответствует стилю автора, а его криволинейная и плавная структура ярко выделяется на фоне более статичного и прямоугольного городского пейзажа.