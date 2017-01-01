Я архитектор, я так вижу: чёрно-белое «ню» в объективе французского фотографа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глядя на работы из фотопроекта «Белый квадрат», можно подумать, что Марриан выстраивал композиции с помощью линейки и циркуля, как строительные чертежи.

Французский фотограф Эрик Марриан (Eric Marrian) по образованию архитектор и, очевидно, приверженец формализма. Его эксперименты с телом – это эксперименты с формой.

Создаётся впечатление, что Марриан вписывает фигуры моделей в овал или в треугольник, искусно распределяя элементы в кадре, то заполняя его до краёв, то оставляя просветы.

Серия «Белый квадрат» с успехом экспонировалась во Франции, Швейцарии, России, Бельгии и других странах. Причина её популярности, должно быть, в том, что она легко вписывается в нелинейную историю искусства. Эти работы ассоциируются с моделями Бранкузи и полотнами абстракционистов. А минимализм и чёрно-белое исполнение напоминают о мастерах классической фотографии ХХ века.

Джерело: cameralabs.org