«Я был здесь»: Фотограф показал самые трагические достопримечательности мира

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Мемориал геноцида в Руанде

В мире есть много мест, с которыми связаны трагические события, ставшие популярными туристическими достопримечательностями.

Множество туристов посещают места массовых казней, стихийных бедствий и катастроф. Почему люди выбирают такие места для своих путешествий?

Чтобы отдать дань памяти и уважения или просто из любопытства? Эту тему решил изучить фотограф Амбруаз Тезенас и создал фотопроект под названием «Я был здесь» («I Was Here»). Смотрите самые трагические достопримечательности мира.

Эта двойственность толкнула фотографа к более глубокому изучению «тёмного туризма». Его серия фотографий «I Was Here» или «Я был здесь» насчитывает более десятка фотографий трагических мест по всему миру.

Все места фотограф посещал в качестве обычного туриста, без специальных разрешений на съемки, и проводил там ровно столько времени, сколько и обычные посетители.

По словам фотографа, практически во всех трагических местах, унесших людские жизни, в которых он снимал, он столкнулся с отсутствием смирения у туристов и даже с оскорбительным поведением: туристы шутили и делали себе селфи, а некоторые умудрялись даже оставлять записи типа «я был здесь» на стенах в камерах пыток.

Джерело: Fullpicture.ru