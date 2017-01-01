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    «Я был здесь»: Фотограф показал самые трагические достопримечательности мира

    • Сьогодні, 10:02
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    <span>Мемориал геноцида в&nbsp;</span><span>Руанде</span>
    Мемориал геноцида в Руанде

    В мире есть много мест, с которыми связаны трагические события, ставшие популярными туристическими достопримечательностями.

    Множество туристов посещают места массовых казней, стихийных бедствий и катастроф. Почему люди выбирают такие места для своих путешествий?

    Чтобы отдать дань памяти и уважения или просто из любопытства? Эту тему решил изучить фотограф Амбруаз Тезенас и создал фотопроект под названием «Я был здесь» («I Was Here»). Смотрите самые трагические достопримечательности мира.

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    1. Вэньчуань в провинции Сычуань, в Китае: руины после землетрясения, во время которого в школах погибло более 300 человек. (Фото: Ambroise Tezenas).
    2. Hanwang Zhen, Китай. В этом промышленном городе во время землетрясения погибло около 3 тысяч человек. (Фото: Ambroise Tezenas).
    3. Концлагерь Аушвиц-Биркенау, Освенцим. Блок 4, комната 4, в которой хранятся банки от газа Циклон-Б, которым уничтожили миллионы людей. (Фото: Ambroise Tezenas).
    4. Тюрьма Кароста в Латвии. (Фото: Ambroise Tezenas).
    5. Военная тюрьма Кароста в Латвии, которая открыта для туристов. (Фото: Ambroise Tezenas).
    6. Даллас, Техас, место убийства президента США Джона Ф. Кеннеди. (Фото: Ambroise Tezenas).
    7. Деревня Орадур-сюр-Глан во Франции, которая была полностью разрушена во время Второй мировой войны. (Фото: Ambroise Tezenas).
    8. Деревня Орадур-сюр-Глан во Франции, уничтоженная во время Второй мировой войны. (Фото: Ambroise Tezenas).
    9. Ливан, военный музей в поселке Mleeta, в котором экспонатами является захваченная или уничтоженная израильская техника в результате вооруженного конфликта в южном Ливане. (Фото: Ambroise Tezenas).
    10. Марун аль-Рас парк, детская площадка, Ливан. (Фото: Ambroise Tezenas).
    11. Мемориал Choeunk Ek (Поля смерти) в Камбоджи. (Фото: Ambroise Tezenas).
    12. Мемориал геноцида в Руанде. (Фото: Ambroise Tezenas).
    13. Мемориал геноцида в Руанде. (Фото: Ambroise Tezenas).
    14. Заброшенный парк развлечений в городе-призраке Припять, на Украине, который находится в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС. (Фото: Ambroise Tezenas).
    15. Отель Полесье, расположенный в городе Припять, который сильно пострадал во время катастрофы на Чернобыльской АЭС. (Фото: Ambroise Tezenas).
    «Я был здесь»: Фотограф показал самые трагические достопримечательности мира

    Эта двойственность толкнула фотографа к более глубокому изучению «тёмного туризма». Его серия фотографий «I Was Here» или «Я был здесь» насчитывает более десятка фотографий трагических мест по всему миру.

    Все места фотограф посещал в качестве обычного туриста, без специальных разрешений на съемки, и проводил там ровно столько времени, сколько и обычные посетители.

    По словам фотографа, практически во всех трагических местах, унесших людские жизни, в которых он снимал, он столкнулся с отсутствием смирения у туристов и даже с оскорбительным поведением: туристы шутили и делали себе селфи, а некоторые умудрялись даже оставлять записи типа «я был здесь» на стенах в камерах пыток.

    Джерело: Fullpicture.ru

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