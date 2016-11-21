Ягодные губы, спущенные плечи и естественность: главные тренды свадебной моды этой весной

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Pinterest представил собственную версию свадебных тенденций весны

Популярный сервис Pinterest опубликовал официальную статистику, которая позволила вычислить главные тренды в свадебной моде среди пользовательниц сети.

Судя по поисковым запросам девушек из разных стран мира, свадебная классика уже не в моде. На смену нежно-розовым оттенкам в свадебном макияже и моде пришли более драматичные и эффектные акценты, а также оригинальные аксессуары.

Так, Pinterest назвал самый популярный оттенок в свадебном макияже губ и им оказался отнюдь не нюд! Настоящим трендом в свадебном макияже стали ягодные губы – именно такой макияж ищут в сети на 71 процент чаще в сравнении с прошлыми годами.

Кроме того, активно набирают популярность свадебные платья со спущенными плечами. Они стали настоящим фэшн-трендом в свадебной моде и затмили собой все другие модели платьев.

Естественные волосы, без идеальной укладки и нарощенных прядей также являются одним из трендов в свадебной моде.

Крупные серьги – идеальное дополнение образа современной невесты. По крайней мере, согласно статистике Pinterest, которая свидетельствует о том, что крупные серьги являются самым популярным аксессуаром в свадебной моде.

Розовые тени – тренд, пришедший к нам с мировых подиумов, также стал популярным и в свадебной моде.

И напоследок – парные тату молодоженов. По данным Pinterest, их популярность выросла на 116 процентов!

Джерело: beauty.ua