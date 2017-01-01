Яркие снимки из лаборатории: как выглядит алкоголь под микроскопом
- Сьогодні, 08:09
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Сухой мартини, увеличение X1000.
Компания Bevshots выпустила серию снимков, на которых представлены популярные алкогольные напитки под микроскопом, снятые в химической лаборатории университета штата Флорида.
Создание таких снимков – сложный процесс. Капля спиртного, нанесенная на специальный слайд, должна полностью высохнуть в особом герметичном контейнере.
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Весь процесс может занять до трех месяцев и включать в себя множество пробных кадров.
В некоторых алкогольных напитках могут быть частички фруктов, содержащие лимонную кислоту и сложные сахара. В результате на снимках можно видеть невероятные цветные формы.
Джерело: Fullpicture.ru