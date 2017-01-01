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    Яркие снимки из лаборатории: как выглядит алкоголь под микроскопом

    • Сьогодні, 08:09
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    <p>Сухой мартини, увеличение X1000.</p>

    Сухой мартини, увеличение X1000.

    Компания Bevshots выпустила серию снимков, на которых представлены популярные алкогольные напитки под микроскопом, снятые в химической лаборатории университета штата Флорида.

    Создание таких снимков – сложный процесс. Капля спиртного, нанесенная на специальный слайд, должна полностью высохнуть в особом герметичном контейнере.

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    Весь процесс может занять до трех месяцев и включать в себя множество пробных кадров.

    В некоторых алкогольных напитках могут быть частички фруктов, содержащие лимонную кислоту и сложные сахара. В результате на снимках можно видеть невероятные цветные формы.

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    Скотч.
    Текила
    Водка.
    Виски.
    Белый русский – коктейль.
    Вино Шабли.
    Шампанское.
    Дайкири
    Маргарита.
    Пина колада.
    Розе.
    Саке.
    Яркие снимки из лаборатории: как выглядит алкоголь под микроскопом

    Джерело: Fullpicture.ru
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