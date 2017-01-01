Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула

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Местные модники весьма необычно интерпретируют мировые тренды и бестселлеры

Марафон модных показов не заканчивается никогда.

Вслед за Миланом, Парижем, Токио и Будапештом эстафета перешла к Сеулу.

Сегодня в Южной Корее модная индустрия развивается очень быстро.

Корейцы не боятся привлекать внимание и делают это любыми возможными способами.

Местные модники весьма необычно интерпретируют мировые тренды и бестселлеры.

Например, в Южной Корее любят соединять мировые тренды и бестселлеры с местными локальными марками.

Джерело: vogue.ua