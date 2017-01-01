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    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула

    • Сьогодні, 18:16
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    Местные модники весьма необычно интерпретируют мировые тренды и бестселлеры

    Марафон модных показов не заканчивается никогда.

    Вслед за Миланом, Парижем, Токио и Будапештом эстафета перешла к Сеулу.

    Сегодня в Южной Корее модная индустрия развивается очень быстро.

    Корейцы не боятся привлекать внимание и делают это любыми возможными способами.

    Местные модники весьма необычно интерпретируют мировые тренды и бестселлеры.

    Например,  в Южной Корее любят соединять мировые тренды и бестселлеры с местными локальными марками.

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    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
    Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула

    Джерело: vogue.ua

    марафон
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