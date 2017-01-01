Яркий и необычний уличный стиль одежды модников Сеула
- Сьогодні, 18:16
-
Розсилка
Местные модники весьма необычно интерпретируют мировые тренды и бестселлеры
Марафон модных показов не заканчивается никогда.
Вслед за Миланом, Парижем, Токио и Будапештом эстафета перешла к Сеулу.
Сегодня в Южной Корее модная индустрия развивается очень быстро.
Корейцы не боятся привлекать внимание и делают это любыми возможными способами.
Местные модники весьма необычно интерпретируют мировые тренды и бестселлеры.
Например, в Южной Корее любят соединять мировые тренды и бестселлеры с местными локальными марками.
Джерело: vogue.ua