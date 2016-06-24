Ящик может быть комфортным: в Грузии открылся отель из грузовых контейнеров
- Сьогодні, 09:01
-
Розсилка
На грузинском горнолыжном курорте Верхний Гудаури недавно открылся первый бутик-отель. Гостиница Quadrum полностью состоит из грузовых контейнеров, обшитых деревом.
Они каскадом спускаются вдоль снежного склона, образуя причудливую пирамиду. Тот случай, когда рукотворная постройка находится в полной гармонии с окружающей природой.
Архитекторов Сандро Рамишвили и Ираклия Эристави, по их собственным словам, вдохновляли Кавказские горы.
Джерело: BigPicture