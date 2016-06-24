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    Ящик может быть комфортным: в Грузии открылся отель из грузовых контейнеров

    • Сьогодні, 09:01
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    На грузинском горнолыжном курорте Верхний Гудаури недавно открылся первый бутик-отель. Гостиница Quadrum полностью состоит из грузовых контейнеров, обшитых деревом.

    Они каскадом спускаются вдоль снежного склона, образуя причудливую пирамиду. Тот случай, когда рукотворная постройка находится в полной гармонии с окружающей природой.

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    Ящик может быть комфортным: в Грузии открылся отель из грузовых контейнеров
    Ящик может быть комфортным: в Грузии открылся отель из грузовых контейнеров
    Ящик может быть комфортным: в Грузии открылся отель из грузовых контейнеров
    Ящик может быть комфортным: в Грузии открылся отель из грузовых контейнеров
    Ящик может быть комфортным: в Грузии открылся отель из грузовых контейнеров
    Ящик может быть комфортным: в Грузии открылся отель из грузовых контейнеров
    Ящик может быть комфортным: в Грузии открылся отель из грузовых контейнеров
    Ящик может быть комфортным: в Грузии открылся отель из грузовых контейнеров
    Ящик может быть комфортным: в Грузии открылся отель из грузовых контейнеров
    Ящик может быть комфортным: в Грузии открылся отель из грузовых контейнеров
    Ящик может быть комфортным: в Грузии открылся отель из грузовых контейнеров
    Ящик может быть комфортным: в Грузии открылся отель из грузовых контейнеров
    Ящик может быть комфортным: в Грузии открылся отель из грузовых контейнеров

    Философия проекта основана на ценностях защиты окружающей среды. Архитекторы использовали исключительно экологически безвредные материалы местного производства.

    Quadrum не первый отель из грузовых контейнеров. Подобные принимают гостей, например, в Китае и Великобритании. Грузинский отель отличается от них удаленностью от города и высотой расположения — он находится на высоте 2200 метров над уровнем моря.

    Джерело: BigPicture

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