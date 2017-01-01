За что любят синхронное плавание: откровенные фото бразильских спортсменок-близняшек

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Популярность сестёр-бразильянок стала расти после того, как они стали публиковать в социальных сетях свои совместные фотографии: как вместе тренируются в бассейне, занимаются в тренажёрном зале и даже спят на одной кровати

Биа и Бранка Ферес — бразильские спортсменки-близнецы, выступающие в синхронном плавании. Они практически всё делают вместе и даже Instagram-аккаунт завели один на двоих.



Сёстры очень популярны у себя в стране. Если они решат завершить свою спортивную карьеру, то без работы не останутся: девушки регулярно получают предложения о работе моделями или на телевидении.



Популярность сестёр-бразильянок стала расти после того, как они стали публиковать в социальных сетях свои совместные фотографии: как вместе тренируются в бассейне, занимаются в тренажёрном зале и даже спят на одной кровати.

Биа и Бранка - чемпионки Бразилии в юношеском дуэте и взрослом разряде в группе. В 2005 году заняли второе место на Панамериканских юношеских играх в Орландо. В 2007 году стали третьими в группе на Панамериканских играх в Рио-де-Жанейро. Не прошли отбор на участие в летних Олимпийских игр 2008. В 2010 году они покинули национальную команду, чтобы занимались модельной и актёрской карьерой, и вернулись в неё лишь в 2014 году. На Олимпиаде 2016 года заняли 6 место в групповых соревнованиях.