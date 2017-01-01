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    За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света

    • Сьогодні, 08:03
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    «За чтением» («On Reading») – это текущий проект американского фотожурналиста Стива Маккарри (Steve McCurry), которому принадлежит знаменитый портрет «Афганской девочки», на тот момент 12-летней беженки Шарбат Гулы, сделанный в 1985 году.

     Фотопроект объединяет людей разных национальностей, возрастов и социального положения, которых фотографу довелось застать за чтением порой в самых неожиданных местах и обстоятельствах.

    На создание проекта Маккарри вдохновило наследие легендарного венгерского фотографа Андре Кертеса (André Kertész), который также собирал фотографии читающих людей.

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    За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света
    За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света
    За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света
    За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света
    За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света
    За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света
    За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света
    За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света
    За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света
    За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света

    Джерело: ФотоТелеграф

    фотограф
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