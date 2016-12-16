Забавные фото злобных котят, которые хотят, чтобы их воспринимали серьезно

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Некоторые кошки выглядят очень смешно, когда злятся

Ах, котята. Они симпатичны, приятны и неотразимы, если только вы не увидели их плохую сторону. Иногда они становятся пушистыми маленькими демонами.

Список вещей, которые могут разозлить кошку, практически бесконечен: странные люди, новое окружение и другие кошки.

Если у вашего драгоценного котенка плохое настроение, лучше всего просто дать ему отдохнуть в своем укромном месте на некоторое время и избавить себя от лишних царапин и укусов. В конце концов, маленький котенок устанет и проголодается от таких сильных эмоций.

Демонстрируем вам фотоподборку маленьких демонов, которые несмотря на свою злость, выглядят довольно забавно.

Джерело: boredpanda.com