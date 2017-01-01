Забавные фотографии детей и животных, которые затронут каждого

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Животные научат ответственности, доверию и состраданию и сделают радостнее жизнь каждой семьи

Все дети без исключения обожают животных, как, впрочем, и животные - маленьких детей.

Животные не только могут быть добрыми и заботливыми друзьями, но и показать, что значат настоящие любовь и преданность.

Они научат ответственности, доверию и состраданию и сделают радостнее жизнь каждой семьи.

Дети и животные это вечные, пожалуй, темы для фотографов.

Фотографии на эти темы пользуются огромной популярностью.

Мы собрали лучшие снимки, представленные на фотоконкурсе «Children and animals».

Каждая из них вызывает бурю положительных эмоций.

Джерело: telegraf.com.ua