Забавные и неприятные сюрпризы от покупок онлайн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

﻿Смех сквозь слезы: забавные сюрпризы от покупок онлайн

Удобнее, чем покупать что-то в магазине, не может быть ничего: пришел, потрогал, послушал советы специалистов (кои, конечно, в наших магазинах встречаются все реже).

Может попасться честный продавец, который иногда ценнее, чем подробнейшее описание достоинств товара в Интернете.

Покупать в сети - сомнительное занятие, во всяком случае, если подойти к нему без должного уровня ответственности.

Стоит только понадеется на то, что всю работу сделает кто-то другой, как можно тут же оказаться в крайне неприятной и даже казусной ситуации.

Приятного просмотра и хорошего настроения!

Смех сквозь слезы: забавные сюрпризы от покупок онлайн:





Джерело: telegraf.com.ua