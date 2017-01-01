Забавные и неприятные сюрпризы от покупок онлайн
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Смех сквозь слезы: забавные сюрпризы от покупок онлайн
Удобнее, чем покупать что-то в магазине, не может быть ничего: пришел, потрогал, послушал советы специалистов (кои, конечно, в наших магазинах встречаются все реже).
Может попасться честный продавец, который иногда ценнее, чем подробнейшее описание достоинств товара в Интернете.
Покупать в сети - сомнительное занятие, во всяком случае, если подойти к нему без должного уровня ответственности.
Стоит только понадеется на то, что всю работу сделает кто-то другой, как можно тут же оказаться в крайне неприятной и даже казусной ситуации.
Приятного просмотра и хорошего настроения!
Смех сквозь слезы: забавные сюрпризы от покупок онлайн:
Джерело: telegraf.com.ua