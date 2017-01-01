Забавные и смешные: зверушки – участники конкурса Comedy Pet Photography Awards



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Comedy Pet Photography Awards – первый конкурс забавных фотографий с домашними животными в главных ролях.

Фотохудожник Пол Джойнсон-Хикс (Paul Joynson-Hicks) пару лет назад организовал аналогичное соревнование среди моделей из мира дикой природы.

Оно прошло на ура, и сейчас настал черед домашних зверушек. На данный момент свои заявки прислали лошадь-топ-модель, вертикальный песик и кот-каскадер.

«Ажиотаж, вызванный первым конкурсом, оказался просто потрясающим, — говорит Пол. — Поэтому мы решили продолжить начатое и в то же время внести что-то новое». Жюри ожидают работы, в которых соединены юмор, искусство фотографии и креативность. Наряжать братьев наших меньших в одежду нельзя. Вернее, можно, но тогда в конкурсе поучаствовать не удастся.

Джерело: BigPicture