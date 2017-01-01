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    Зак Эфрон обзавелся новой восковой фигурой в Музее мадам Тюссо

    • Сьогодні, 14:37
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    Музей восковых фигур мадам Тюссо очень любит Зака Эфрона: актер обзавелся уже четвертым по счету восковым двойником, который появился в отделении музея в Берлине – в честь грядущего фильма с Заком, ремейка «Спасателей Малибу».

     Сам Эфрон на церемонии открытия не присутствовал, однако посетители музея сходство оценили с восторгом.
    Восковые фигуры Зака Эфрона можно увидеть, помимо Берлина, в отделениях Музея мадам Тюссо в Лондоне, Голливуде и Вашингтоне. А с 1 июня 2017 Зак в компании Дуэйна Джонсона, Александры Даддарио, Памелы Андерсон, Приянки Чопра и других звезд появится на большом экране в «Спасателях Малибу».

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    Зак Эфрон обзавелся новой восковой фигурой в Музее мадам Тюссо
    Зак Эфрон обзавелся новой восковой фигурой в Музее мадам Тюссо
    Зак Эфрон обзавелся новой восковой фигурой в Музее мадам Тюссо
    Зак Эфрон обзавелся новой восковой фигурой в Музее мадам Тюссо
    Зак Эфрон обзавелся новой восковой фигурой в Музее мадам Тюссо


    Джерело: popcornnews

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