Закулисье НАТО: Джастин Трюдо показал носки, а Бриджит Макрон смерила взглядом Меланию Трамп

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо показал на неофициальной встрече глав стран НАТО в Брюсселе свои носки с логотипом Альянса.

Забавное фото опубликовано в Instagram канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Крутые носки, Джастин Трюдо! Премьер-министр Канады с гордостью демонстрирует свое новое приобретение на встрече НАТО в Брюсселе», – так подписали фотографию в соцсети.

В тот же день «отличились» бывшая учительница Бриджит Макрон и экс-модель Мелания Трамп. Неоднозначную фотографию первых леди США и Франции опубликовала в соцсети жена украинского дипломата Романа Безсмертного Татьяна Мокриди. По мнению Мокриди, Бриджит Макрон смерила взглядом Меланию Трамп.