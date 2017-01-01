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    Закулисье НАТО: Джастин Трюдо показал носки, а Бриджит Макрон смерила взглядом Меланию Трамп

    • Сьогодні, 13:16
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    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо показал на неофициальной встрече глав стран НАТО в Брюсселе свои носки с логотипом Альянса.

    Забавное фото опубликовано в Instagram канцлера Германии Ангелы Меркель.

    «Крутые носки, Джастин Трюдо! Премьер-министр Канады с гордостью демонстрирует свое новое приобретение на встрече НАТО в Брюсселе», – так подписали фотографию в соцсети.

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    В тот же день «отличились» бывшая учительница Бриджит Макрон и экс-модель Мелания Трамп. Неоднозначную фотографию первых леди США и Франции опубликовала в соцсети жена украинского дипломата Романа Безсмертного Татьяна Мокриди. По мнению Мокриди, Бриджит Макрон смерила взглядом Меланию Трамп.

    США НАТО
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